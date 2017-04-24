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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/02/50529.html

Происшествия

В Архангельске при пожаре погибли мужчина и женщина

В Архангельске при пожаре погибли мужчина и женщина
Фото портала "Безопасность АО"
Двое архангелогородцев стали жертвами пожара, произошедшего накануне поздним вечером на улице Гвардейской в поселке 14 лесозавода. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома.

К прибытию пожарных пламя уже выходило на кровлю, а люди бегством спасались из горящего дома. Все эвакуированные на время тушения пожара были размещены в автобусе городской службы спасения.

В квартире, где происходило горение, были обнаружены тела мужчины 1976 г.р. и женщины 1985 г.р. Люди задохнулись в дыму.

Очаг возгорания был расположен в кухне. Ввиду сильнейших термических повреждений сказать, что повлекло за собой пожар, пока невозможно – это могла быть и неисправность электропроводки или электроприбора, и неосторожность при курении.

Пожар удалось остановить в тех же пределах, остальные квартиры не повреждены, - сообщает портал "Безопасность АО".

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