В Каргопольском районе поджигатель оставил село без магазина

Вечером в пятницу жителю деревнм Орлово захотелось выпить. Единственный сельский магазин, в котором можно было купить спиртное, был уже закрыт. Мужчина не придумал ничего лучше, кроме как взломать дверь в магазин и украсть алкоголь. А чтобы замести следы, он устроил пожар в магазине.

На место происшествия прибыли местные добровольцы и пожарные Кенозерского национального парка, но их сил оказалось недостаточно. А подразделения профессиональной пожарный охраны смогли добраться до места происшествия только спустя продолжительное время из-за плохой дороги.

Одноэтажное деревянное строение магазина сгорело полностью, товар уничтожен огнем. Мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы и теперь подозреваемый в совершении нового преступления, задержан. Ведется расследование, - сообщает портал "Безопасность АО".