Под Северодвинском спасатели помогли детёнышу тюленя добраться до воды 30 апреля в 14.30 в службу службу спасения обратились дачники. Они рассказали, что по льду котлована в районе пятого километра Архангельской трассы ползет детеныш тюленя, а на него нападают собаки. Спасатели в гидрокостюмах с помощью спасательной доски направили тюлененка в нужную сторону и проводили до открытой воды, - сообщает пресс-служба Северодвинской службы спасения. Нашли ошибку? Выделите текст,

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