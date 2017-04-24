В Архангельске пилот 2-го авиаотряда попался на даче взятки

Пилот 2-го Архангельского объединенного авиаотряда Алексей Носов обвиняется в мелком взяточничестве.

29 марта этого года в кабинете службы судебных приставов по Ломоносовскому округу Архангельска Носов передал судебному приставу взятку в сумме 3 тыс. рублей за вынесение постановления об отмене запрета на совершение регистрации его автомобиля марки «Мазда 6», на который был наложен арест.

Судебный пристав сообщила об этом в службу безопасности ведомства и после передачи денег Носов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Пилоту грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.