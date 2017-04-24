Житель Северодвинска избил гантелей женщину и её сына

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый, в том числе за убийство, 35-летний сосед потерпевших, в мае прошлого года освободившийся из мест лишения свободы.
По предварительной версии, мальчик заступился за мать, когда пьяный сосед стал оказывать той знаки внимания. Он ударил женщину ножом, потом схватил гантелю и избил ей соседку и ее сына.
Подозреваемый задержан. Пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в больнице. Подозреваемый от дачи показаний отказался.В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщает пресс-служба регионального следкома.