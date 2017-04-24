Житель Северодвинска избил гантелей женщину и её сына

1 мая в больницу госпитализированы 41-летняя женщина с колото-резаными ранами тела и ее 14-летний сын с тяжелыми ранами головы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый, в том числе за убийство, 35-летний сосед потерпевших, в мае прошлого года освободившийся из мест лишения свободы.

По предварительной версии, мальчик заступился за мать, когда пьяный сосед стал оказывать той знаки внимания. Он ударил женщину ножом, потом схватил гантелю и избил ей соседку и ее сына.

Подозреваемый задержан. Пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в больнице. Подозреваемый от дачи показаний отказался.В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщает пресс-служба регионального следкома.