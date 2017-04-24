Пожар ликвидирован в 09:40. В результате пожара дом значительно поврежден огнем, сообщает пресс-центр регионального МЧС. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты 2ПСЧ, СПСЧ, и ОП 1 ПСЧ МЧС России в составе 11 человек и 3 единиц техники.
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Воскресенье, 30 апреля, 21:37
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/30/50499.html
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В Приморском районе сгорела дача
Сегодня в 08:37 по адресу СНТ "Уемляночка", 4-я линия, участок № 608 произошел пожар в дачном доме.
Пожар ликвидирован в 09:40. В результате пожара дом значительно поврежден огнем, сообщает пресс-центр регионального МЧС. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты 2ПСЧ, СПСЧ, и ОП 1 ПСЧ МЧС России в составе 11 человек и 3 единиц техники.
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