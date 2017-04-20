В Архангельске коллекторы получили штраф 200 тысяч рублей

Жители Архангельска пожаловались судебным приставам на действия «Регионального консалтингового центра», сотрудники которого звонили на их телефоны с требованиями погасить задолженности.

Проверка установила, что «Региональный консалтинговый центр» не включен в реестр коллекторских агентств и не имеет права заниматься взысканием долгов. Эта организация привлечена к административной ответственности, суд назначил наказание – штраф 200 тысяч рублей.

По вступившему в силу с 1 января 2017 года закону, заниматься взысканием долгов могут только внесенные в специальный реестр агентства, и контролирует их деятельность служба судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.