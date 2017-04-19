В Северодвинске спасатели пришли на выручку рыбаку, провалившемуся под лёд 27 апреля в 14.26 в службу спасения позвонил мужчина, который сообщил, что видит, как рыбак провалился под лед на котловане в районе ТЭЦ-2. Спасатели в гидрокостюмах добались до рыбака. На спасательной доске пострадавшего эвакуировали на берег. В 14.50 его передали бригаде скорой помощи, - сообщает пресс-служба северодвинской службы спасения. Нашли ошибку? Выделите текст,

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