Спасатели в гидрокостюмах добались до рыбака. На спасательной доске пострадавшего эвакуировали на берег. В 14.50 его передали бригаде скорой помощи, - сообщает пресс-служба северодвинской службы спасения.
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Пятница, 28 апреля, 20:49
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/28/50480.html
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В Северодвинске спасатели пришли на выручку рыбаку, провалившемуся под лёд
27 апреля в 14.26 в службу спасения позвонил мужчина, который сообщил, что видит, как рыбак провалился под лед на котловане в районе ТЭЦ-2.
Спасатели в гидрокостюмах добались до рыбака. На спасательной доске пострадавшего эвакуировали на берег. В 14.50 его передали бригаде скорой помощи, - сообщает пресс-служба северодвинской службы спасения.
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