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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/28/50478.html

Происшествия

В Архангельской области предприниматель и его пособники задержаны за взятки

В Архангельской области предприниматель и его пособники задержаны за взятки
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Леонтьева, обвиняемого в передаче коммерческого подкупа и даче взятки, Петра Киселева - в получении коммерческого подкупа, Сергея Одоева – в пособничестве, Алексея Половинкина - в получении взятки, Антона Силуянова - в посредничестве во взяточничестве.

Установлено, что осуществляющий лесозаготовительную деятельность предприниматель Леонтьев, желая увеличить прибыль составил фиктивные документы по арендуемому им участку лесного фонда, в 2014 году вместе с  мастером Шенкурского лесничества Одоевым передал начальнику партии филиала ФГУП «Рослесинфорг» Киселеву 250 тыс. руб.

Далее при посредничестве своего знакомого Силуянова Леонтьев дал взятку пиломатериалами на сумму 128 460 руб. специалисту отдела лесного планирования Алексею Половинкину за подготовку и утверждение лесоустроительных материалов, не соответствующих действительности.

Все обвиняемые, кроме Силуянова находятся под стражей. В ходе предварительного следствия на их имущество и денежные средства в размере более 7 млн. рублей наложен арест, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

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