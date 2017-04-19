В Исакогорке захламленность квартиры привела к пожару

В четверг около 10 утра помощь пожарных потребовалась жителям 3-квартирного деревянного дома по улице Привокзальной. В одной из комнат дома старинной постройки началось возгорание, справиться с которым собственными силами было невозможно.

- Очаг находился в первом подъезде, в комнате, где проживала 80-летняя бабушка, - пояснил Сергей Попов, руководитель дежурной смены пожарно-спасательной части им. В.М. Петрова. – В ее квартире было очень большое количество б/у вещей и одежды, можног сказать, что квартира была захламлена. Чтобы проветрить – пришлось выкидывать очень много вещей.

Выгорела квартира пожилой женщины и еще две соседние с ней комнаты. Когда-то в доме убрали печи и разграничили комнаты перегородками – они-то и не сдержали огонь. Пламя вышло в чердак, повредило потолочные перекрытия. На момент прибытия пожарных дом полыхал, - сообщает портал "Безопасность АО".

Дом, по мнению пожарных, несмотря на повреждения, всё же подлежит восстановлению. Другое дело – смогут ли осилить это собственники жилья. Как показывает практика, старинные дома в Исакогорском округе после пожара обречены на дальнейшее разрушение – примеров вокруг немало.