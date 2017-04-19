В Коряжме сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя

Сегодня в 2 часа ночи у дома 30 по улице Лермонтова сотрудниками регионального филиала Росгвардии был замечен автомобиль «Volkswagen Passat», двигавшийся по направлению выезда из города. Автомобиль ехал, виляя из стороны в сторону, то набирая, то снижая скорость.

Наряд группы задержания проследовал за данным автомобилем со включенными спецсигналами. Через несколько минут иномарка была остановлена на 30 км автодороги Котлас - Ильинско-Подомское. За рулем находился 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Кроме этого, у него отсутствовало водительское удостоверение и полис ОСАГО. Для дальнейшего разбирательства водитель был передан сотрудникам ГИБДД.

Было установлено, что недавно гражданин уже привлекался за управление автомашиной в состоянии опьянения, в данный момент дело находится на рассмотрении в мировом суде, - сообщает пресс-служба регионального филиала Росгвардии.