Неадекватный водитель устроил в Архангельске тройное ДТП

Накануне около 22 часов вечера произошло ДТП с участием трёх автомобилей на перекрестке улиц Чкалова и Ленинградского проспекта.

Как пояснил Сергей Попов, руководитель смены пожарно-спасательной части им.Петрова, водитель, двигавшийся на автомобиле ВАЗ-2107 по полосе встречного движения, въехал в бок автомобиля Volkswagen Jetta, которым управляла девушка.

После этого «семерку» отбросило и произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan Note, за рулем которого был мужчина.

Виновник аварии, по внешним признакам, находился в неадекватном состоянии, на место для разбирательства и оказания помощи прибыли «скорая» и полиция.

Виновник был госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга. Другие участники ДТП, к счастью, не пострадали: в автомобилях сработали подушки безопасности, ни молодой человек, ни девушка в помощи медиков не нуждались, - сообщает портал "Безопасность АО".