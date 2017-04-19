В Шенкурском районе водителю, виновному в смерти женщины, вынесли приговор

Суд признал 57-летнего Анатолия Шевякова виновным в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть человека.

В октябре 2016 года вечером Шевяков остановил свой автомобиль с неработающими задними габаритными огнями на проезжей части трассы М-8. В результате автомобиль Nissan Almera, двигавшийся в попутном направлении, врезался в него. В ДТП погибла пассажирка «Ниссана».

Приговором суда Шевякову назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также Шевяков обязан возместить материальный ущерб супругу погибшей в сумме 521 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.