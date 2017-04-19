Жительница Северодвинска из ревности зарезала соперницу

Вчера днем в квартире на улице Орджоникидзе обнаружено тело 41-летней хозяйки квартиры с ножевым ранением.

По подозрению в совершении преступления задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 46-летняя знакомая потерпевшей.

Конфликт между женщинами произошел после совместного употребления спиртных напитков. Подозреваемая предъявила потерпевшей претензии по поводу отношений с ее сожителем, после чего нанесла удар ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.