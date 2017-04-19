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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/28/50464.html

Происшествия

В Архангельске бездомный убил знакомого кувалдой

В Архангельске бездомный убил знакомого кувалдой
РressFoto
27 апреля утром в бытовом помещении на улице Мичурина в Архангельске обнаружено тело 44-летнего мужчины.

По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 39-летний мужчина без определённого места жительства.

Задержанный пояснил следователю, что накануне вечером в бытовке вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Мжду ними стал назревать конфликт. Так как потерпевший был крупнее его, он вооружился кувалдой и несколько раз ударил по голове. Затем лег спать, а когда проснулся, то обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни, после чего позвонил в полицию.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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