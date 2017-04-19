В Холмогорском районе подростка поймали на краже нижнего белья

С октября 2016 года по январь 2017-го несовершеннолетний незаконно проникал в дома деревни Хаврогорское, перепиливая дужки навесных замков, откуда похищал деньги, технику и инструменты.
14 января мальчика задержали местные жители, которые вечером пришли домой и застигли его на месте преступления с похищенным нижним бельем на сумму 1600 рублей.
В ходе допроса несовершеннолетний свою вину признал и раскаялся в содеянном. Часть похищенного изъята из сарая, где он прятал краденые вещи, - сообщает пресс-служба регионального следкома.