В Холмогорском районе подростка поймали на краже нижнего белья Завершено следствие в отношении 15-летнего жителя Холмогорского района. Он обвиняется в совершении пяти краж. С октября 2016 года по январь 2017-го несовершеннолетний незаконно проникал в дома деревни Хаврогорское, перепиливая дужки навесных замков, откуда похищал деньги, технику и инструменты. 14 января мальчика задержали местные жители, которые вечером пришли домой и застигли его на месте преступления с похищенным нижним бельем на сумму 1600 рублей.

В ходе допроса несовершеннолетний свою вину признал и раскаялся в содеянном. Часть похищенного изъята из сарая, где он прятал краденые вещи, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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