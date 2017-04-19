Под Северодвинском рыбаки, попавшие в беду, отказались от помощи спасателей

26 апреля в 13.53 в службу спасения позвонил мужчина, который рассказал, что при выходе из устья Ягорки в Никольский рукав в воду провалился каракат.

Спасатели вышли на берег Никольского рукава и добрались до провалившегося караката. Там они обнаружили мужчину и женщину, сидевших на льду около полыньи. От помощи спасателей они отказались и заявили, что останутся с каракатом. Спасатели после их отказа вернулись в район патрулирования.

В 16.53 от пострадавших вновь поступил звонок: пара рассказала, что у них не получилось самостоятельно выбраться, так как вокруг тонкий лед. В 19.41 пострадавших доставили в ГВМК «Волна», сообщает пресс-служба Северодвинской службы спасения.