Под подозрение попал безработный, ранее судимый за кражу 34-летний архангелогородец.
В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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В Архангельске задержан квартирный вор-рецидивист
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Четверг, 27 апреля, 21:57
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/27/50456.html
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В Архангельске задержан квартирный вор-рецидивист
Еще в феврале в полицию поступили заявления о кражах от жителей Соломбальского округа. Из их квартир пропали деньги, мобильные телефоны и сумки.
Под подозрение попал безработный, ранее судимый за кражу 34-летний архангелогородец.
В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
|
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