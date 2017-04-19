Новости дня

В столице Поморья столкнулись четыре автомобиля

В Плесецком районе депутат пользовался "липовыми" водительскими правами

Под Северодвинском рыбаки, попавшие в беду, отказались от помощи спасателей

В Архангельске задержан квартирный вор-рецидивист

Мобильная версия 16+

Четверг, 27 апреля, 21:57

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/27/50456.html

Происшествия

В Архангельске задержан квартирный вор-рецидивист

В Архангельске задержан квартирный вор-рецидивист
Еще в феврале в полицию поступили заявления о кражах от жителей Соломбальского округа. Из их квартир пропали деньги, мобильные телефоны и сумки.

Под подозрение попал безработный, ранее судимый за кражу 34-летний архангелогородец.

В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сегодня 16:18

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Новая чистка: 29 апреля в Архангельске пройдёт общегородской субботникСегодня 15:10

Северодвинские подростки устраивают бои без правилСегодня 13:12

В этом году в шествии "Бессмертного полка" пройдёт 20 колоннСегодня 11:26

Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади ЛенинаСегодня 10:45
6 комментариев

80 лучших людей Архангельской области: Мария ШтабороваСегодня 09:20
1 комментарий

Происшествия

В столице Поморья столкнулись четыре автомобиляСегодня 17:09

В Плесецком районе депутат пользовался "липовыми" водительскими правамиСегодня 16:57

Под Северодвинском рыбаки, попавшие в беду, отказались от помощи спасателей Сегодня 16:22

Северодвинские подростки устраивают бои без правилСегодня 13:12

В Вельске сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста Сегодня 12:38

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Новая чистка: 29 апреля в Архангельске пройдёт общегородской субботник

В Архангельске лучшие фотографы проведут мастер-класс

Первого мая в Архангельске будет ограничено движение транспорта

В этом году на ЕГЭ пакеты с заданиями распечатают прямо на глазах ребят

Архангельские юнгаши напишут письма победы юнгам военных лет

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин

Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать

На ЛДК-3 начались пуско-наладочные испытания лесопильной линии

"Ростелеком" в Архангельской области поддержал чемпионат по компьютерному многоборью

За I квартал 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 713,9 тыс. м³

Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина

Архангельские единороссы рассказали в Кирове о предвыборном опыте

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья

В столице Поморья столкнулись четыре автомобиля

В Плесецком районе депутат пользовался "липовыми" водительскими правами

Под Северодвинском рыбаки, попавшие в беду, отказались от помощи спасателей

Северодвинские подростки устраивают бои без правил

В Архангельске завершилось первенство региона по теннису

Футбольные дружины Поморья поборются за медали первенства Северо-Запада

Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренции

Сергей Лихачёв возглавил архангельский «Водник»

В столице Поморья проходит городской этап Президентских спортивных игр

В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»

В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017"

«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»

Северный хор выступил в Ильинском храме Архангельска
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru