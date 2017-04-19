В Архангельске задержан квартирный вор-рецидивист Еще в феврале в полицию поступили заявления о кражах от жителей Соломбальского округа. Из их квартир пропали деньги, мобильные телефоны и сумки. Под подозрение попал безработный, ранее судимый за кражу 34-летний архангелогородец. В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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