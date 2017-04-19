Житель Вилегодского района получил домашний арест за убийство жены

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя села Ильинско-Подомское Александра Ларионова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия Ларионов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с 30 декабря 2016 по 3 января 2017 года в своей квартире в ходе очередной ссоры со своей супругой избил ее руками и ногами по голове и телу, причинив травмы, от которых женщина скончалась через непродолжительное время.

Учитывая данные о личности Ларионова, который ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, дал признательные показания, по месту жительства характеризуется положительно, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.