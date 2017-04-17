В Котласе задержан мужчина, незаконно торговавший государственными наградами

В Котласе сотрудники полиции задержали гражданина, занимавшегося незаконным приобретением государственных наград. Мужчина заявил, что является коллекционером.

В ходе обыска на квартире подозреваемого были обнаружены пистолет-пулемет Судаева (1944-го года), пистолет-пулемет системы Шпагина и морской кортик (1955-го года), а также различные государственные награды СССР - всего 22 ордена и более 100 медалей, среди которых Ордена Отечественной войны I и II степеней, Ордена Красной Звезды, Орден Славы, медали «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и другие награды.

По факту покушения на приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.