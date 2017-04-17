В Онеге работники таможни обнаружили контрафактные игрушки в одном из магазинов Более 30 упаковок подозрительных игрушек изъяли из продажи в одном из магазинов Онеги. Конструкторы, маркированные товарным знаком «Teenage mutant ninja turtles», имели признаки контрафактности и могли нанести вред здоровью детей. В 2016 году Архангельская таможня выявила 1304 единицы продукции с признаками контрафактности. В 2017 года эта цифра уже составляет 658 единиц, - сообщает пресс-служба архангельской таможни. Нашли ошибку? Выделите текст,

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