Житель Северодвинска получил "уголовку" за оскорбление судьи

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в неуважении к суду.

13 апреля 2017 года в кабинете мирового судьи подозреваемый, выражая недовольство принятым решением в виде судебного приказа о взыскании с него пени в связи с неуплатой транспортного налога, высказал в адрес судьи оскорбления, выраженные в неприличной форме, унизив тем самым его честь и достоинство, проявив явное неуважение к суду.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.