Это произошло 25 апреля в 17:20 на 2 км автодороги Кречетово-Евсино Каргопольского района.
Водитель госпитализирован в Каргопольскую больницу с травмами головы, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Среда, 26 апреля, 17:14
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/26/50424.html
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В Каргопольском районе пьяный водитель пострадал в ДТП
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада» в пьяном состоянии, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
Это произошло 25 апреля в 17:20 на 2 км автодороги Кречетово-Евсино Каргопольского района.
Водитель госпитализирован в Каргопольскую больницу с травмами головы, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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