В Северодвинске задержан мужчина, ограбивший продуктовый магазин

Накануне вечером в Северодвинский филиал Росгвардии поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине на Беломорском проспекте неизвестный совершил грабеж.

Прибывшим сотрудникам Росгвардии администратор торговой точки сообщила, что один из посетителей вынес из магазина несколько упаковок товара, не заплатив за него. Женщина пыталась остановить грабителя, но он нанес ей побои и скрылся. В результате администратору понадобилась помощь медиков скорой помощи.

По горячим следам удалось задержать злоумышленника, которым оказался ранее судимый местный житель 1972 года рождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.