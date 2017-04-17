Архангельские поисковики доставят останки солдата для захоронения на родине

27 апреля в 13.00 от центра "Патриот" в село Солодники Астраханской области архангельские поисковики отправят останки солдата Андрея Семеновича Перегудова. Захоронение солдата на родине состоится 4 мая.

Как сообщила председатель регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение России» в Архангельской области Елены Недзвецкой, поисковики Поморья с 1996 года отправляют останки воинов в регионы и транспортируют останки наших земляков в рамках регионального проекта «Герои Земли Поморской».

- Задача проекта – помочь поисковым отрядам доставить бойцов, поднятых на полях сражений Великой Отечественной войны, к местам их захоронения или для передачи родственникам. А также помочь поисковым организациям в правильном оформлении сопроводительных документов, необходимых для перевозки останков павших и осуществления их законной передачи представителям органов исполнительной власти, предоставить возможность поисковикам самим присутствовать при церемонии отдания последних почестей погибшему и лично передать останки, – пояснила Елена Недзвецкая.