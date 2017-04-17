Житель Северодвинска забил собутыльника до смерти

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний знакомый потерпевшего. По версии следствия, в ночь на 4 апреля 2017 года компания мужчин в общежитии употребляла спиртные напитки. После того, как потерпевший уснул и захрапел, подозреваемый скинул того с дивана и несколько раз ударил головой об пол, после чего продолжил употреблять алкоголь.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.