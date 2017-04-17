Прокуратура потребовала от комитета по управлению образованием администрации Котласа уволить воспитателя. 11 апреля с воспитателем был расторгнут трудовой контракт, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
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Вторник, 25 апреля, 19:31
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/25/50408.html
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В Котласе воспитатель детского сада употребляла наркотики
6 апреля младший воспитатель детского сада № 18 «Сказка» была привлечена к административной ответственности по статье «Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».
Прокуратура потребовала от комитета по управлению образованием администрации Котласа уволить воспитателя. 11 апреля с воспитателем был расторгнут трудовой контракт, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
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