Жительница Виноградовского района в пылу пьяной ссоры убила сожителя

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Виноградовского района, подозреваемой в совершении убийства.

23 апреля 2017 года вечером в поселке Березник подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла множественные удары ножом 58-летнему сожителю. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса женщина пояснила следователю, что она пришла домой в нетрезвом состоянии, и между ней и сожителем произошла бытовая ссора. Он ее ударил рукой по лицу, а она в порыве гнева ударила его ножом. После случившегося пришла к соседям и рассказала о произошедшем.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.