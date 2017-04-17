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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/24/50377.html

Происшествия

В селе Лешуконском женщина убила мужа-тирана кухонным ножом

В селе Лешуконском женщина убила мужа-тирана кухонным ножом
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы села Лешуконское, подозреваемой в совершении убийства.

22 апреля 2017 года вечером в своем доме между супругами произошла ссора, результате которой женщина ударила 46-летнего мужа кухонным ножом в грудь и шею. 
От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что супруг злоупотреблял спиртными напитками, выгонял ее с детьми из дома. Когда в очередной раз пришёл домой пьяный и стал провоцировать ссору, она ударила его кухонным ножом, которым чистила рыбу, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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