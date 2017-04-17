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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/24/50376.html

Происшествия

Житель Холмогорского района забил друга до смерти, приняв его за "преступника"

Житель Холмогорского района забил друга до смерти, приняв его за "преступника"
Следственными органами предъявлено обвинение ранее судимому 26-летнему жителю Холмогорского района в совершении убийства с особой жестокостью.

По версии следствия, 4 октября 2016 года обвиняемый в процессе совместного употребления алкоголя нанес не менее 53 ударов руками, ногами, а также колюще-режущими предметами и предметами обстановки 52-летнему хозяину квартиры. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

При допросах обвиняемый пояснил следователю, что во время застолья в гостях у потерпевшего ему показалось, что в квартиру зашел преступник, и они вместе с другом стали того избивать. 

Удары наносили руками, ногами, ножом, стулом, палкой и т.п. Через некоторое время он заметил, что хозяин квартиры куда-то ушел, а «преступник» не подавал признаков жизни. Затем он ушел к себе домой. В последующем при задержании сотрудники правоохранительных органов ему сообщили, что убитым оказался его друг.

В ходе следствия обвиняемому была проведена психолого- психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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