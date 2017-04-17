Житель Холмогорского района забил друга до смерти, приняв его за "преступника"

Следственными органами предъявлено обвинение ранее судимому 26-летнему жителю Холмогорского района в совершении убийства с особой жестокостью.

По версии следствия, 4 октября 2016 года обвиняемый в процессе совместного употребления алкоголя нанес не менее 53 ударов руками, ногами, а также колюще-режущими предметами и предметами обстановки 52-летнему хозяину квартиры. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

При допросах обвиняемый пояснил следователю, что во время застолья в гостях у потерпевшего ему показалось, что в квартиру зашел преступник, и они вместе с другом стали того избивать.

Удары наносили руками, ногами, ножом, стулом, палкой и т.п. Через некоторое время он заметил, что хозяин квартиры куда-то ушел, а «преступник» не подавал признаков жизни. Затем он ушел к себе домой. В последующем при задержании сотрудники правоохранительных органов ему сообщили, что убитым оказался его друг.

В ходе следствия обвиняемому была проведена психолого- психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым, - сообщает пресс-служба регионального следкома.