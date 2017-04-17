Новости дня

Северный хор выступил в Ильинском храме Архангельска

Полиция задержала мужчину, укравшего кошелек в кафе

«Звёздочка» не смогла превзойти в мастерстве соседей из Заполярья

Первый луговой пожар произошел в этом году

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 23 апреля, 20:59

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/23/50367.html

Происшествия

Первый луговой пожар произошел в этом году

Первый луговой пожар произошел в этом году
Первый в этом сезоне случай возгорания сухой растительности зарегистрирован в Красноборском районе Архангельской области.
Очаг возгорания находился на одном из островов возле села Верхняя Сергиевская. Горели камышовые заросли. Пожарные предполагают, что возгорание на острове произошло по вине рыбаков, сообщает arh112.
Сегодня 14:16

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Стрелки Поморья выиграли чемпионат РоссииСегодня 12:13

80 лучших людей Архангельской области: Питирим ЛьвовСегодня 10:03
2 комментария

В Архангельске назвали лучшие книги Поморья 2016 годаВчера 11:22

Сегодня в Архангельске изменится организация движения транспортаВчера 09:26

Епархия: за милыми бабушками, раздающими красочные журналы, таится изуверская сектаПозавчера 14:15
14 комментариев

Происшествия

Полиция задержала мужчину, укравшего кошелек в кафеСегодня 18:32

В Новодвинске задержаны молодые люди с наркотикамиСегодня 11:41

В Архангельске ночью горел автомобильСегодня 10:26

В Северодвинске молодая девушка ограбила своего бывшего парняВчера 16:20
1 комментарий

В Архангельске горела часовня преподобного Сергия РадонежскогоВчера 09:30
3 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Северодвинцы вспомнили бойца ОМОН Александра Булака

80 лучших людей Архангельской области: Питирим Львов

В Котласе школьники пообщались с директором нефтегазовой промышленности "Созвездие"

В Архангельске проведут ремонт проезда Сибиряковцев

В Архангельске назвали лучшие книги Поморья 2016 года

Конкурс "40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска" расширен новыми проектами

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин возглавил в компании дирекцию по инвестициям

Новая застройка набережной в Архангельске поддержана на федеральном уровне

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины

Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья

Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартию

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

Полиция задержала мужчину, укравшего кошелек в кафе

В Новодвинске задержаны молодые люди с наркотиками

В Архангельске ночью горел автомобиль

В Северодвинске молодая девушка ограбила своего бывшего парня

«Звёздочка» не смогла превзойти в мастерстве соседей из Заполярья

Стрелки Поморья выиграли чемпионат России

Хоккеисты «Беломорца» выступили в Вологодской области

В Вельске стартовал турнир по флорболу «Серебряная клюшка»

В «звёздном» дерби победили более именитые футболисты Санкт-Петербурга

Северный хор выступил в Ильинском храме Архангельска

22 апреля в библиотеках Приморского района пройдет «Библионочь»

Пинежское землячество подарит книги Федора Абрамова школьным библиотекам

В Архангельске пройдёт хореографический конкурс «Хрустальная туфелька»

В Архангельске пройдёт концерт в пользу создания музея холмогорской бурёнки
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru