В Новодвинске задержаны молодые люди с наркотиками

В ходе личного досмотра у злоумышленников были обнаружены и изъяты свертки с порошком белого и коричневого цветов. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятые вещества являются наркотическим средством в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.