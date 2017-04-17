В Новодвинске задержаны молодые люди с наркотиками

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, у одного из домов по улице 3-й Пятилетки в Новодвинске, сотрудниками полиции были задержаны два молодых человека 1992 и 1993 годов рождения, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических веществ.

В ходе личного досмотра у злоумышленников были обнаружены и изъяты свертки с порошком белого и коричневого цветов. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятые вещества являются наркотическим средством в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.