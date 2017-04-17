В результате пожара автомобиль значительно поврежден огнем, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Архангельской области. На место пожара выезжал пожарно-спасательный расчёт СПЧ-17 МЧС России в составе 4 человек и 1 единицы техники.
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Воскресенье, 23 апреля, 15:01
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/23/50363.html
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В Архангельске ночью горел автомобиль
Сегодня в 02:23 в Архангельске по адресу ул.Смольный Буян,14 произошел пожар в автомобиле "ВАЗ-21099". Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 02:31.
В результате пожара автомобиль значительно поврежден огнем, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Архангельской области. На место пожара выезжал пожарно-спасательный расчёт СПЧ-17 МЧС России в составе 4 человек и 1 единицы техники.
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