В Северодвинске молодая девушка ограбила своего бывшего парня 19 апреля в полицию обратился северодвинец, который сообщил, что из его квартиры пропали игровая приставка и кошелёк с банковскими картами. По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержана 18-летняя бывшая сожительница потерпевшего и её 26-летний ранее судимый знакомый. Злоумышленники проникли в квартиру к потерпевшему через форточку, похитили имущество и скрылись. Украденное имущество изъято и вскоре будет передано законному владельцу, а подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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