В Северодвинске молодая девушка ограбила своего бывшего парня

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержана 18-летняя бывшая сожительница потерпевшего и её 26-летний ранее судимый знакомый.
Злоумышленники проникли в квартиру к потерпевшему через форточку, похитили имущество и скрылись.
Украденное имущество изъято и вскоре будет передано законному владельцу, а подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"Бывший парень" - литературный евнух заголовок писал, используя примитивный лексикон молодой девушки. Бывших парней не бывает - бывают бывшие девушки и бывшие журналисты