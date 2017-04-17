30-летний водитель на «Фольксвагене» мальчика 11 лет, переезжавшего на велосипеде дорогу по пешеходному переходу на красный свет. В результате ДТП ребенок получил ушиб коленного сустава, сообщает региональная ГИБДД.
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Пятница, 21 апреля, 16:36
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/21/50344.html
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В Архангельске водитель «Фольксвагена» сбил мальчика-велосипедиста
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
ДТП произошло 20 апреля в 18:15 на перекрестке пр. Ломоносова и ул. Вологодской.
30-летний водитель на «Фольксвагене» мальчика 11 лет, переезжавшего на велосипеде дорогу по пешеходному переходу на красный свет. В результате ДТП ребенок получил ушиб коленного сустава, сообщает региональная ГИБДД.
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