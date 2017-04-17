Стиральная машина стала причиной пожара в "деревяшке"

Пожилой мужчина, проживающий в двухэтажном деревянном доме по улице Полюсной, нередко злоупотреблял спиртным. Его супруга на это время предпочитала уходить из дома, оставляя мужа в одиночестве.

Вот и накануне вечером мужчина 1949 г.р. остался дома один. А около 23 часов его соседи сообщили в пожарную охрану о сильном запахе дыма.

Прибывшие пожарные эвакуировали хозяина из задымленной квартиры. Медики скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно – отравление угарным газом оказалось слишком сильным, человек погиб.

Локальный очаг расположен в районе стиральной машины. Скорее всего, именно неисправность электроприбора и привела к возгоранию, а мужчина по какой-то причине не среагировал на пожар вовремя.

Повреждения ограничены одной квартирой, - сообщает портал "Безопасность АО".