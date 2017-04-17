В Мирном директор муниципального кинотеатра получил условный срок

55-летний Виктор Беликов признан виновным в присвоении средств, совершенном с использованием служебного положения.

Установлено, что Беликов, являясь в период с 2010 по 2013 год директором муниципального кинотеатра «Планета, а позже директором муниципального культурно-развлекательного центра «Планета», незаконно начислил себе премии на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.

Приговором суда Беликову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 8000 рублей.

Вопрос о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.