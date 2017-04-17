В Котласе группа мошенников в сфере страхования отправилась под суд

20 апреля Котласский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 членов преступной группы.

Установлено, что члены этой группы, состоящей из жителей поселка Вычегодский, с декабря 2013 года по май 2015 года инсценировали ДТП и повреждения деталей дорогостоящих иномарок, а после по телефону сообщали в дежурную часть полиции о якобы имевшем место ДТП с участием «подставных» автомобилей.

В дальнейшем, участники группы обращались с заявлениями в страховые компании и суды, в которых также указывали ложные сведения о наступлении страхового случая в результате ДТП, получали страховые выплаты, в том числе добиваясь их на основании судебных решений.

В результате мошеннических действий в сфере страхования обвиняемые причинили ущерб 7 страховым компаниям на сумму около 4 млн рублей и еще пытались похитить денежные средства в сумме 3,9 млн рублей.

Уголовное дело состоит из 36 томов, в период предварительного следствия вину в инкриминируемых преступлениях из 11 обвиняемых признал только один, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.