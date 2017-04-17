Житель Архангельска пытался обворовать камеры хранения Центрального рынка Вечером 19 апреля в региональный филиал Росгвардии поступил сигнал из здания Центрального рынка на ул. Чумбарова-Лучинского. Охрана учреждения пояснила, что камерами видеонаблюдения был зафиксирован момент вскрытия одного из помещений, где хранится товар. Во время осмотра камер хранения сотрудники Росгвардии задержали с поличным мужчину 1968 года рождения, который вскрыл одну из ячеек и пытался украсть сумку с вещами. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нашли ошибку? Выделите текст,

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