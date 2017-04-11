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Четверг, 20 апреля, 19:31

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/20/50326.html

Происшествия

В Архангельске рабочий пострадал в шахте лифта

В Архангельске рабочий пострадал в шахте лифта
Фото портала "Безопасность Архангельской области"
Несчастный случай произошел 20 апреля около 13.00 в 8-этажном доме на проспекте Троицком, за Молодежным театром.

Трое специалистов проводили работы по обслуживанию лифта. Из-за несогласованности действий при проведении работ один из мужчин оказался травмирован противовесом лифта. Тяжелое металлическое устройство ударило по голове рабочего.

Коллеги пострадавшего вызвали скорую помощь. Медики стабилизировали состояние раненого, но для его эвакуации потребовалась помощь спасателей – передвигаться самостоятельно мужчина не мог, сообщает arh112

Спасатели Архангельской областной службы спасения, используя лестницу и специальные носилки, подняли рабочего из шахты лифта и транспортировали в реанимобиль.
«58-летний мужчина получил сочетанные рубленые раны шеи и волосистой части головы. Переломов нет. Пострадавший будет госпитализирован в областную больницу, состояние – тяжелое», – прокомментировал старший врач Архангельской областной клинической станции скорой медицинской помощи Михаил Фарбер.

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