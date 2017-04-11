В Котласе автоугонщики пытались сбежать от наряда Росгвардии

Включив проблесковые маячки и сигнально-голосовое устройство, экипаж проследовал за автомашиной и потребовал произвести остановку, но водитель, попытался скрыться, при этом грубо нарушая правила дорожного движения. У дома 9 по ул. Маяковского преследуемая машина была заблокирована подоспевшим на помощь вторым нарядом Росгвардии.
Находившиеся в салоне молодые люди пытались сбежать, однако были задержаны. В ходе предварительного разбирательства установлено, что автомашина несколько минут назад была угнана от дома по ул. Кедрова.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.