В Котласе автоугонщики пытались сбежать от наряда Росгвардии

Сегодня ночью в Котласе на перекрестке улиц Кузнецова и Маяковского сотрудники Росгвардии заметили подозрительный автомобиль. Он двигался без включенного света фар, кроме этого боковое водительское стекло было разбито.

Включив проблесковые маячки и сигнально-голосовое устройство, экипаж проследовал за автомашиной и потребовал произвести остановку, но водитель, попытался скрыться, при этом грубо нарушая правила дорожного движения. У дома 9 по ул. Маяковского преследуемая машина была заблокирована подоспевшим на помощь вторым нарядом Росгвардии.

Находившиеся в салоне молодые люди пытались сбежать, однако были задержаны. В ходе предварительного разбирательства установлено, что автомашина несколько минут назад была угнана от дома по ул. Кедрова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





