43-летний нетрезвый водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги. В результате ДТП водитель получил травму головы и ушиб голени, сообщает региональная ГИБДД.
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Четверг, 20 апреля, 14:20
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/20/50317.html
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В Красноборском районе пьяный водитель получил травму в ДТП
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
ДТП произошло 19 апреля в 09:30 на 185 км автодороги «Усть-Вага-Ядриха».
43-летний нетрезвый водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги. В результате ДТП водитель получил травму головы и ушиб голени, сообщает региональная ГИБДД.
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