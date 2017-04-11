В Архангельске психически нездоровый молодой человек пытался убить собственную мать

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра, подозреваемого в убийстве.

20 марта 2017 года утром по месту жительства в доме на улице Почтовый Тракт в городе Архангельске подозреваемый нанес множественные удары ножом 54-летней матери. Женщина оказала активное сопротивление, покинула квартиру, и ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Потерпевшая пояснила следователю, что ее сын состоит на учете в психо-неврологическом диспансере и в период обострения заболевания ведет себя агрессивно.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщает пресс-служба регионального следкома.