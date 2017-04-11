Архангелогородец получил 4,5 года за гибель четырех человек в ДТП по его вине

Вступил в законную силу приговор Вельского районного суда, которым 33-летний Роман Федулов осужден за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ночью 8 января 2016 года на 745 км трассы М-8 Федулов, управляя автомобилем «Субару», нарушил правила дорожного движения и врезался в попутный «Хендай», который вследствие удара вынесло на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автомобилем «ГАЗель».

В результате аварии три пассажира и водитель автомобиля «Хендай» погибли на месте, водитель и пассажир грузовика получили травмы.

Федулов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них 11 раз – за превышение скоростного режима.

Апелляционная инстанция Архангельского областного суда оставила без удовлетворения жалобы осужденного и его адвоката, заявлявших о невиновности Федулова в совершении преступления.

Федулову предстоит отбывать наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, при этом он лишен права управления транспортным средством на 2 года 10 месяцев и обязан возместить моральный вред потерпевшим на сумму 4 млн 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.