Северодвинский бомж устроил поножовщину из-за больничной койки

Вечером 16 февраля два пьяных пациента не поделили койку в больнице.

16 февраля вечером два пациента, будучи в нетрезвом состоянии, поссорились из-за больничной койки. В итоге 70-летний мужчина без определённого места жительства ударил ножом 56-летнего северодвинца.

Пострадавшего пришлось срочно прооперировать.

Когда бездомного задержал наряд Росгвардии, он признал вину и рассказал следователю, что ему не понравилось, как потерпевший вёл себя в приёмном покое. Он занял койку, на которой обычно лежал обвиняемый.

Уголовное дело о покушении на убийство направлено в суд, сообщила пресс-служба следственного управления по Архангельской области и НАО.