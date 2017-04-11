В Двинском Березнике электропроводка стала причиной пожара в здании почты

17 апреля ранним утром дворник, убирая территорию, обратил внимание на задымление в трехэтажном кирпичном здании местного почтамта.

Возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, где на временном хранении находились продукты и непродовольственные товары. Товары первой необходимости почта райцентра распределяет по 57 почтовым подразделениям в трех районах – Виноградовском, Верхнетоемском и Шенкурском.

Горение было ликвидировано пожарными на ранней стадии, повреждения незначительны – обгорел пол, оконные рамы и незначительная часть продукции – мука, туалетная бумага и прочее. Сумма ущерба устанавливается.

Причиной пожара, вероятнее всего, стал аварийный режим работы электропроводки, сообщает arh112.