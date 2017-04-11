В Архангельске продукты, предназначенные для питания детсадовцев, хранились прямо на полу

Прокуратура проверила склад ООО «Опт Трейд», которое поставляет по контрактам продукты питания, в том числе в учреждения здравоохранения и детские сады города.

В складе на Дачной были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: хранение овощей на полу склада; отсутствие тары для сбора мусора и отходов; несоблюдение правил товарного соседства; антисанитарное состояние помещений.

Кроме того, часть мясной продукции (свинина и говядина) не имела ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Также была обнаружена продукция с истекшим сроком годности.

В настоящее время на продукты наложен арест, - сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.