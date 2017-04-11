Экс-глава Устьянского района Дмитрий Гайдуков предстанет перед судом

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Гайдукова, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

С 2009 по 2016 год Гайдуков, являясь главой Устьянского района, принимал участие в управлении ООО «Стройка+», предоставляя ему различные льготы и преимущества.

Так, Гайдуков создавал условия, необходимые для победы ООО «Стройка+» в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства домов, лоббировал интересы общества на совещаниях с руководством МО «Октябрьское» (административный центр Устьянского района) и на сессиях Совета депутатов МО «Октябрьское», используя авторитет главы муниципального образования, склонял жителей поселка Октябрьский к отчуждению имевшихся у них земельных участков, необходимых для осуществления строительства ООО «Стройка+», участвовал в распределении прибыли общества, пользовался его материальными ресурсами.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Устьянский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.