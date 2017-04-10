В Устьянах спасатели эвакуировали пожилую женщину, застрявшую в дымовой ловушке

Вечером 17 апреля жильцы двухэтажного дома в поселке Октябрьский сообщили в пожарную охрану о сильном задымлении. Квартира, из которой валил дым, была заперта, внутри никого не оказалось. Лишь на кровати полыхал матрас.

Пожарные уверены, что причиной пожара стала неосторожность хозяев при курении: «Люди ведут асоциальный образ жизни, курят, злоупотребляют алкоголем. Кроме того, в квартире отсутствовали другие возможные источники пожара – печи не топлены, электричество давно отключено за неуплату».

Дым, распространившийся на верхний этаж, оказался ловушкой для пожилой жительницы одной из верхних квартир. Пожарные эвакуировали пенсионерку по трехколенной лестнице через межэтажное окно. Женщина не пострадала, - сообщает портал "Безопасность АО".