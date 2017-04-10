В Няндоме несовершеннолетний обокрал квартиру приятеля

Следственными органами завершено следствие по обвинению 17-летнего учащегося вечерней школы в краже с незаконным проникновением в жилище.

7 марта 2017 года днем обвиняемый незаконно проник через балконную дверь в квартиру, расположенную на 1 этаже дома на улице Горького в Няндоме, откуда похитил нетбук, акустическую колонку, флэш-карту и копилку с 10-рублевыми монетами. С похищенным имуществом на сумму 12 тысяч рублей с места преступления скрылся также через балкон, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый вину признал и пояснил, что залез в квартиру к приятелю, у которого до этого был в гостях. В краже раскаивается, гаджеты добровольно выдал, а денежные средства из копилки в размере около тысячи рублей успел потратить на спиртное и сигареты, - сообщает пресс-служба регионального следкома.